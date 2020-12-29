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Son dakika: Foreign Policy'den itiraf gibi Başkan Erdoğan ve Türk ordusu yorumu: Böylesini görmedik! Salgın bile engelleyemedi

Son dakika: Foreign Policy'den itiraf gibi Başkan Erdoğan ve Türk ordusu yorumu: Böylesini görmedik! Salgın bile engelleyemedi
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Türkiye’nin gerek Dağlık Karabağ’da gerekse Doğu Akdeniz’deki başarıları dünya gündeminden düşmüyor. Amerikan Foreign Policy dergisinde yayımlanan bir makalede, "Bu salgının zafer arayışını engellemesine izin vermeyen bir kişi varsa, o da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadeleri kullanıldı.


"Dünya çapında on yıllardır böylesini görmedik"... Türk ordusu hakkında sarf edilen bu sözler Amerikan Foreign Policy dergisinde yer aldı.

2020 yılı biterken dergi çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Yazıda Türk ordusunun dünya çapında on yıllardır hatta belki de hiç olmadığı kadar aktif olduğu vurgulandı.

Yazıda ayrıca Başkan Erdoğan hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu. Erdoğan'ın Libya'dan Dağlık Karabağ'a kadar Türkiye'nin hedeflerini ilerletmek için çalıştığı aktarıldı. Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sondaj krizinin ise bir "Temas sporuna" dönüştüğü kaydedildi.

SALGIN DA ENGELLEYEMEDİ

Yazıda en dikkat çeken bölümse 2020 yılındaki zorlukların hatırlatıldığı bölüm oldu. "Bu salgının durduramadığı bir kişi varsa, o da Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadeleri kullanıldı.

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