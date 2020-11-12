SON DAKİKA: Ermenistan, Azerbaycan’la yaptığı anlaşma sonrası Kelbecer’i terk etti

Son dakika haberine göre, Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya ile Dağlık Karabağ'da bir aydan uzun süredir devam eden çatışmaları sona erdirmek için imzaladığı anlaşma kapsamında Azerbaycan’ın Kelbecer ilçesini terk etti. Öte yandan Ermenistan'da muhalefet partileri, Başbakan Nikol Paşinyan'a dün gece yarısına kadar istifa etmesi için ültimatom vermişti.

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya ile Dağlık Karabağ'da bir aydan uzun süredir devam eden çatışmaları sona erdirmek için imzaladığı anlaşma kapsamında Azerbaycan'ın Kelbecer ilçesini terk etti.



Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmaları sona erdirmek için 44 günün ardından anlaşma imzaladı. Anlaşmada yer alan 6'ncı madde kapsamında; Ermenistan'a geri çekilme için Kelbecer'de 15 Kasım'a, Laçin'de de 1 Aralık'a kadar süre verildi. Yerel kaynaklarda yer alan haberde Ermenistan ordusunun Kelbecer ilçesini terk ettiği belirtildi.







ERMENİSTAN'DA MUHALEFETTEN PAŞİNYAN'A "İSTİFA ET" ÜLTİMATOMU

Ermenistan'da muhalefet partileri, Başbakan Nikol Paşinyan'a dün gece yarısına kadar istifa etmesi için ültimatom vermişti.

Muhalefet partileri, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Özgürlük Meydanında Paşinyan'a karşı gün boyu protesto gösterileri düzenledi.



PARLAMENTO DEVREYE GİRMELİ

Paşinyan'ın istifa etmesi gerektiğini açıklayan parti temsilcileri, istifa etmemesi halinde parlamentonun devreye girmesi gerektiğini söyledi.

Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başlamıştı.

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