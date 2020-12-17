SON DAKİKA! Dünyanın izlediği canlı yayında Putin'den Erdoğan ve Türkiye açıklaması

Rusya'da her sene sonunda yapılan yıl sonu basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ve Başkan Erdoğan ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Putin, Erdoğan ile sık sık görüş ayrılığı yaşadığını ancak Başkan Erdoğan'ın verdiği sözü tutan biri olduğunu söyledi.

Her yılın sonunda geleneksel olarak düzenlenen "Yıl sonu basın toplantısında" gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile ilişkilere dair bir soru üstüne, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile sıklıkla görüş ayrılığına düştüklerini fakat Türk liderin verdiği sözleri tutan biri olduğunu söyledi.





Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile şu anda belirli konularda görüş ayrılıklarımız var. Kimi zaman karşıt görüşlerde olduğumuz dahi oluyor.





Ancak o (Erdoğan), sözünü tutan bir adam. Ülkesi için iyi olduğunu düşündüğü bir şey varsa sonuna kadar gidiyor.





Bu öngörülebilir bir element. Bu da, kiminle muhatap olduğunuzu anlamanız için çok mühim bir şey" ifadelerini kullandı.





KARABAĞ AÇIKLAMASI

Kendisine sıra gelince koronavirüs aşısını yaptıracağını söyleyen Rus lider, Dağlık Karabağ ile ilgili olarak ise, "Uluslararası hukuk bakımından Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın bir parçası. Karabağ'ın statüsü böyle kalmalı ve değişmemeli" dedi. "Ben Karabağ'daki durumun bazı dış güçlerin müdahalesi yüzünden kontrolden çıktığını düşünmüyorum. Gerilim çok uzun yıllardır sürüyordu. Pek çok kez anlaşmazlıklar, küçük çatışmalar oldu. En sonunda da savaş çıktı" diyen Putin, "Artık önemli olan şey insanların ölmüyor oluşu. Geriye kalan şeyler ikincil derecede öneme sahip" diye konuştu.