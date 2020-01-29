Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüsle ile ilgili flaş uyarı: O ülkelere gitmeyin! 29.01.2020 19:18

Son dakika haberi! Dünya Sağlık Örgütü Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs ile ilgili acil olarak toplanma kararı aldı. Duyuruyla eş zamanlı olarak DSÖ bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda virüsün yakın temas halinde bulaştığı belirtilerek örgütün o ülkelere gitmemeyi tavsiye edebileceğinin altını çizdi.

Dünya Sağlık Örgütü lideri Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yeni koronavirüs salgınının küresel bir tehdit oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek üzere yarın acil durum komitesinin bir araya geleceğini açıkladı.

15 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Duyuruyla eş zamanlı olarak DSÖ bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda virüsün yakın temas halinde bulaştığı belirtilerek örgütün o ülkelere gitmemeyi tavsiye edebileceğinin altını çizdi. 15 ülkede görülen virüsle ilgili klinik çalışmalar üzerinde durulduğu açıklandı.

Virüsün sadece Çin için değil dünya için de bir sorun olduğu kaydedildi.