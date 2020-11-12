SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu’ndan Bakü'de önemli açıklamalar: Yarın Rusya'dan bir heyet gelecek

Son dakika haberine göre, Azerbaycan’ın Karabağ'daki zaferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ateşkesi her zaman bozan Ermenistan oldu. Rusya ile ortak denetim için mutabakata vardık. Rusya'dan bir heyet gelecek ve detayları görüşeceğiz.” dedi. Çavuşoğlu, Ermenistan'ın ateşkesi bozmayı halinde bedelini ödeyeceğini bildirerek, "Ermenistan biz ateşkesi bozarız derse, daha önce 3 defa ateşkesi bozup bedelini ödediler, yine öderler." ifadelerini kullandı.





Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferiyle ilgili Bakü'de açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ateşkesi her zaman bozan Ermenistan oldu" dedi.



Bakan Çavuşoğlu, "Rusya ile ortak denetim için mutabakata vardık. Rusya'dan bir heyet gelecek ve detayları görüşeceğiz. Azerbaycan nasıl isterse biz onun yanında olacağız." ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kahraman Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum. Hangi çözümü tercih ederlerse hep yanlarındayız.

Ermenistan daha önce hep ateşkesi bozdu, savaşı isteyen Ermenistan'dı. Anlaşma gereği Rusya ile mutabakata vardık. Yarın Rusya'dan gelecek heyetle detayları ele alacağız.

Fransa'nın içinde bulunduğu bu histerik hal opbjektif olmadığı için. Saygınlığını da yitiriyorlar. Bundan sonra hiçbir ülke haksız Ermenistan'ı desteklemesin.

SORU-CEVAP

Ermenistan ateşkesi bozarsa ne olacak?

Ermenistan biz ateşkesi bozarız derse, daha önce 3 defa ateşkesi bozup bedelini ödediler, yine öderler. Azerbaycan kan dökmeye meraklı değil. Sulh yolu ile çözmeyi çok denedi Azerbaycan. 30 yıldır bir toprağı işgal ediyorsunuz, burada beyinleri yıkıyorsunuz, tabi çıkmak zor olur o zaman. Ya gönüllü şekilde anlaşmaya uyarak çıkacaklar ya da kahraman Azerbaycan ordusu topraklarını geri alacak.

Ateşkesin detaylarına ilişkin malumat verir misiniz?

Rusya'nın rolü ne ise, Türkiye'nin rolü de odur. Ortak çalışma grubu ile esasları belirleyeceğiz. Merkezin amacı ateşkes ihlallerini denetleyecek. Bunu rapor edecek. Gereken ne ise ateşkesi ihlal edene yapılacak. Önemli bir rol üstlenilecek. Rusya ile görüşme sonrası Azerbaycan ile tekrar konuşacağız.



Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olan Türkiye, Azerbaycan ordusunun başarısını nasıl değerlendirir?

Azerbaycan halkı ve ordusu ile gurur duyuyoruz. Gücünü tüm dünyaya gösterdi, Türk'ün ne yapabileceğini de gösterdi. Tüm dünyadaki Türklerin özgüvenini yükseltti. Zaferden dolayı tebrik ederiz.

Ermenistan'da yönetim değişikliği ile ateşkesin bozulması söz konusu olabilir mi? Türkiye'nin kaç askeri olacak, yeni bir tezkereye ihtiyaç var mı?

Devlette devamlılık vardır. Anlaşma 3 ülke arasında olmuştur. Geçmişte de bizden önceki yönetimler de farklı ülkeler ile anlaşmalar imzaladı. İhtiyaç duyulduğunda revizeler olur, yönetimler gelip geçicidir ama ülkeler bakidir. Bu Ermenistan'ın tercihi, umarız Ermenistan doğru olanı tercih eder, halkı da bundan faydalanmış olur.

Hangi tedbirler alınacak, ihlaller olursa nerede olacağı, sadece merkez olmayacak, şubeler de olacak. Detaylar yarın belli olacak, paylaşacağız.

Yurt dışına misyon gönderirken, çerçevesi belli olunca bu tezkere Meclis'ten geçer. Daha önce Suriye, Libya'ya barış gücü göndermek için tezkere Meclis'ten geçti. Gazi Meclis'imiz söz konusu Azerbaycan olunca şevk ile destekleyecektir. Böyle düşünüyoruz.

Biz anlaşmaya ne söyledik, ne koyduk. Azerbaycan topraklarında, Azerbaycan'ın bize verdiği yerlerde de merkez kurulacak. Bu mesele Karabağ problemi olarak adlandırılıyor. Spesifik olarak hangi merkezde, hangi şubeler olacağını biz istişare edeceğiz ama toprak sahibi Azerbaycan'a saygı duyarak birlikte sahadaki insanlar, teknik ekipler belirleyeceğiz. Azerbaycan'ın oluru ile olacak.

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