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SON DAKİKA ATEŞKES! Rusya – Ukrayna savaşında 12. günü | Saat 10’da geçici ateşkes! 4 kentte insanı koridor açıklaması

SON DAKİKA ATEŞKES! Rusya – Ukrayna savaşında 12. günü | Saat 10’da geçici ateşkes! 4 kentte insanı koridor açıklaması
07.03.2022 09:32

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Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın 12. gününde çatışmalar devam ederken iki ülke arasındaki müzakerelerde 3. tur görüşmelerinin bugün yapılması bekleniyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Luhansk yönündeki çatışmalarda yaklaşık 40 askeri ile 11 askeri aracını kaybettiğini bildirdi. Rusya'nın, daha önce şehir savaşlarını tecrübe etmiş bazı Suriyeli yabancı savaşçıları Ukrayna'ya savaşmaya götürmek üzere topladığı iddia edildi. Son olarak Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

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