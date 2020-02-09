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Son dakika: Afganistan'da ABD'li askerler öldürüldü

Son dakika: Afganistan'da ABD'li askerler öldürüldü

09.02.2020 05:14

Son dakika haberi! Afganistan'da askeri bir operasyon sırasında çıkan çatışmalar sonucunda bazı Amerikalı ve Afgan askerlerinin öldüğü bildirildi. Öte yandan Taliban ve DEAŞ örgütlerinin aktif olduğu bölgede saldırıyı yapanların araştırıldığı; olayla ilgili incelemenin devam ettiği kaydedildi.


Afganistan'da askeri bir operasyon sırasında çıkan çatışmalar sonucunda bazı Amerikalı ve Afgan askerlerinin öldüğü bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Afganistan'ın doğu Nangarhar bölgesinde ABD ve Afgan askerlerine ateş açıldı.

Burada Amerikalı askerlerin yaralandığı ve birkaç askerin öldüğü kaydedilse de sayı ve isim gibi detaylara yer verilmedi.

Öte yandan Taliban ve DEAŞ örgütlerinin aktif olduğu bölgede saldırıyı yapanların araştırıldığı; olayla ilgili incelemenin devam ettiği kaydedildi.

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