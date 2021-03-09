SON DAKİKA: ABD'nin yeni başkanı Kamala Harris mi olacak? Biden unutkanlığı açığı ortaya çıkardı! İşte o anlar

Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden, Savunma Bakanı Llyod Austin ve Savunma Bakanlığı'nın adını unuttu. O anlarda Kamila Harris'in ise maskesinin altından pis pis güldüğü kameralara yansıdı. Biden'ın ABD Başkanı seçildikten bu yana 79 yaşında olması nedeniyle Harris'in adı ABD Başkanı olarak geçiyor. ABD yasalarına ABD Başkanı sağlık sorunları nedeniyle başkanlık görevinden çekilmesi halinde başkan yardımcısı Oval Ofis'e geçiyor. Biden'ın ilerlemiş yaşı nedeniyle çok konuşulan bu iddia son yaşananla da desteklenmiş oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Beyaz Saray'da biraraya geldi. Biden, kadınların Amerikan ordusuna katkılarını, "Kadınlar savaşçıdır, kadınların ordumuzda görev almaları bizi daha güçlü kılıyor" sözleriyle anlattı.

SAVUNMA BAKANI VE BAKANLIĞIN İSMİNİ UNUTTU

Biden'ın, Savunma Bakanı'ndan bahsederken ismini unutması ve Pentagon'a ne denildiğini hatırlayamaması, Amerikan basınının gündeminde yer aldı."

"ŞEYE ŞEYE..."

Joe Biden, "Şeye şeye... Eski general, ona sürekli general diyip duruyorum. Benim, benim... Şu üniformanın başındaki adama (Savunma Bakanı) yaptığı her şey için teşekkür ettiğimizden emin olmalıyız" dedi.

2 KADIN KOMUTAN, ORDU KOMUTANLIĞINDA GÖREVLENDİRİLDİ

Biden, yeni bir görevlendirmeye de imza atarak, orgeneralliğe yükselen iki kadın komutanı ordu komutanlıklarının başına getirdi. Hava Kuvvetleri generallerinden Jacqueline Van Ovost ABD Ordusu Ulaştırma Komutanı, General Laura Richardson ise Güney Komutanı olarak atandı.

KAMALA HARRIS ABD'NİN YENİ BAŞKANI MI OLACAK?

Joe Biden ABD'nin başkan adayı Kamala Harris ise başkan yardımcısı adayı olduğu günden bu yana Harris'in adı ABD Başkanı olarak anılıyor. Bunun altında yatan neden ise Biden'ın ilerlemiş yaşı. 79 yaşında olan Joe Biden mitingleri esnasında ayakta durmakta ve yürümekte zorlanınca bu iddia daha yüksek sesle dillendirilir oldu.

ABD yasalarına göre ABD Başkanı'nın göreve devam edemeyecek halde olması ve koltuğundan çekilmesi halinde ABD Başkan Yardımcısı ABD Başkanı olarak Oval Ofis'e geçiyor. Kamala Harris'in ilk siyahi ve kadın başkan yardımcısı olması ise ABD'nin küresel oyunda gaz almak adına yaptığı bir hamle olarak yorumlanıyor.