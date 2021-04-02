Son dakika: ABD'de 'dış tehdit' alarmı! Kongre kapatıldı...

ABD Kongresi yerleşkesinin “bir dış tehdit” nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi. ABD Kongre Polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, bölgedeki bariyerlere bir aracın hızla girdiği kaydedildi. İki polisin yaralı olduğu ifade edilldi.