SON DAKİKA: ABD Alaska'da 7,8 büyüklüğünde deprem: Sirenler çaldı Tsunami uyarısı yapıldı! (İlk görüntüler)

22.07.2020 10:07

Son dakika haberine göre, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS)’nin verilerine göre ABD eyaleti Alaska ‘da Richter ölçeğine göre 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Perryville bölgesi olan deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Bölgede yaşayanlar için sirenler çaldı ve tsunami uyarısı yapıldı.

Alaska Yarımadası'nda 7,8 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi.



ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Perryville bölgesi olan deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

Bölgede yaşayanlar için tsunami uyarısı yapıldı.





TÜRKİYE'DE YAŞANAN SON DEPREMLER



Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.07.22 07:51:41 38.4187 39.1575 3.0 -.- 1.5 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.07.22 07:26:41 35.7345 28.1743 2.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2020.07.22 05:24:20 37.1145 30.4222 5.0 -.- 2.0 -.- KARATAS-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2020.07.22 02:53:04 38.1112 27.5423 9.2 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-TIRE (IZMIR) İlksel

2020.07.22 02:50:05 38.1143 27.4585 5.3 -.- 1.4 -.- YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR) İlksel

2020.07.22 01:48:02 38.0985 38.3133 5.5 -.- 2.5 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2020.07.21 22:07:51 38.9565 28.0083 21.4 -.- 1.5 -.- SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.07.21 20:51:41 38.4822 38.8547 22.4 -.- 1.7 -.- TOPALUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2020.07.21 20:11:38 39.7370 43.0245 12.6 -.- 1.6 -.- AGRI İlksel

2020.07.21 19:25:29 39.7565 26.5278 4.3 -.- 1.4 -.- PINARBASI-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel

2020.07.21 19:17:40 37.5788 30.3737 5.0 -.- 1.5 -.- BESKAVAK-(BURDUR) İlksel

2020.07.21 17:23:58 39.0443 27.9688 10.4 -.- 1.5 -.- MUSTULLAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.07.21 17:21:52 37.5868 29.8433 1.4 -.- 2.0 -.- KAVAK-YESILOVA (BURDUR) İlksel