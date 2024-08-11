Türkiye'nin, Gazze Şeridi'nde İsrail tarafından 10 aydır durdurak bilmeyen katliamlara yönelik mazlum Filistin halkının yaşam hakkını savunması ve zulme karşı dik duruş sergilediği günlerde, İsrail cephesinden tehditkar söylemlerin ardı arkası kesilmiyor. İsrailli yetkililerin aşağılık tutum ve sözde tehditleri sürerken İsrailli bir şarkıcı da Türkiye'ye karşı sesini yükseltmeye kalkıştı. Şarkıcının bir videoda Netanyahu’ya ''Arkandayız. Kutsal kitabımız (Tevrat) düşmanlarımızı yok etmemizi emrediyor. İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at." şeklinde çağrıda bulunduğu anlar kaydedildi.