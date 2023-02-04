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Şili'deki orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetti

Şili'deki orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetti
04.02.2023 01:22

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Güney Amerika ülkesi Şili'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası orman yangınlarını da beraberinde getirdi. Nuble ve Biobio bölgeleri başta olmak üzere başkent Santiago, Nunoa, MetroSur, La Granja, TilTil, Melipilla, El Monte, Talagante, Colina, Buin, Quilicura ve El Quisco gibi bölgelerde çıkan orman yangınları büyümeye devam ediyor.

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Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, ülkenin Nuble ve Biobio bölgesinde devam eden orman yangınlarında biri itfaiyeci 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Hayatını kaybeden 4 kişinin doğrulandığını birkaç dakika önce öğrendiğimiz için üzgünüz. Vakalardan birinde yandılar, diğerinde muhtemelen yangından kaçmaya çalışırken bir kaza geçirdiler" dedi. Toha, bugün erken saatlerde 192 aktif yangının kaydedildiğini ve bunların 151'inin halen devam ettiğini, 65'inin kontrol altında olduğunu söyleyerek, "Yangınlarla ilgili olumlu bir gelişme olsa da önümüzdeki birkaç gün için tahminler sakin olmamıza izin vermiyor. Önümüzdeki günlerde şartlar çok riskli olacak" ifadelerini kullandı.
Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, Nuble ve Biobio bölgelerinde kırmızı alarm ilan edildiğini duyurmuş, başkent Santiago ve Şili'nin bazı bölgelerindeki 7 doğal park da yangın tehlikesi nedeniyle bakanlık talimatıyla geçici olarak kapatılmıştı. Nuble'de bazı kırsal bölgelerde halka tahliye çağrısı yapılmıştı.

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