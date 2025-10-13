PODCAST CANLI YAYIN
Serbest bırakılan İsrailli rehine araçları sınırı geçti

Gazze’den serbest bırakılan İsrailli rehineleri taşıyan araçlar, esir takası anlaşması kapsamında İsrail tarafına geçiş yaptı. Taraflar arasında gerçekleştirilen takas, bölgedeki gerilimi bir nebze de olsa hafifletme potansiyeli taşıyor.

Gazze'deki esaret boyunca yıllarca beklenen an geldi: Serbest bırakılan İsrailli rehineleri taşıyan araçlar, takas anlaşması sonucu İsrail sınırını geçti. Bu adım, hem insani drama hem de siyasal anlaşmanın fiili yansıması olarak değerlendiriliyor.

