Haberler Dünya Videoları Şelaleye giren ailenin üzerine ağaç düştü: 1 ölü, 4 yaralı

Şelaleye giren ailenin üzerine ağaç düştü: 1 ölü, 4 yaralı

Şelaleye giren ailenin üzerine ağaç düştü: 1 ölü, 4 yaralı
22.02.2023 23:15

OTOMATİK OYNAT

Dünya 06:42
Almanya’da imamlar ve papazlar...
Dünya 00:15
Rusya ve Ukrayna arasında 202...
Dünya 01:23
Lübnan’da halk banka...
Dünya 00:54
BM Genel Sekreteri...
Dünya 00:25
Suriye'de babasının siper...
Dünya 00:43
BM’de Türkiye ve Suriye’de...
Dünya 01:14
Çin’de 130 metre yüksekliğe...
Dünya 06:04
Pakistan’da camide patlama
Dünya 03:49
Popocatepetl Yanardağı havadan...
Dünya 02:00
Nijerya'da yolcu otobüsünün...
Dünya 04:02
Londra’da şiddetli rüzgar...
Dünya 00:55
ABD'de 25 katlı binada yangın!...

Endonezya’da doğa gezisi sırasında şelaleye giren ailenin üzerine, bölgede yaşanan toprak kayması nedeniyle ağaç düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Dünya Videoları

Endonezya'nın Java eyaletinde yer alan Sedudo Şelalesi'nde 14 Şubat'ta doğa gezisi sırasında serinlemek için suya giren bir ailenin üzerine toprak kayması sonucu ağaç düştü. Endonezya Afet Veri, Bilgi ve İletişim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, trajik kazada aile üyelerinden 49 yaşındaki Agus Setiawan'ın hayatını kaybettiği, diğer 4 aile üyesinin ise yaralandığı ifade edildi. Kazanın yaşandığı şelale ziyarete kapatılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay anının kaydedilen görüntülerde, şelalenin altında suya girdikleri sırada aile üyelerinin üzerinde bir anda toprak parçaları ve ağacın düştüğü görüldü.

SON DAKİKA