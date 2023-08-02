SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023, 17:30 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023, 17:35

San Francisco’da inşaat halindeki apartmanda yangın!

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco şehrinde Octavia Bulvarı üzerinde yer alan Oak Caddesi'nde inşaat halindeki bir apartmanda yangın çıktı. San Francisco İtfaiye Departmanı bölgede 4 alarmlı uyarı verirken, olay yerine 140 itfaiye personeli ile 40 itfaiye aracı gönderildi. Yarım saat içinde söndürülen yangında can kaybı veya yaralı bildirilmezken, yaklaşık 5 bina yangından etkilendi. Yangın nedeniyle yerinden edilen 8 kişi ise güvenli alanlara gönderildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise apartmanın tamamen alevler içinde kaldığı ve dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü.

SIRADAKİ VİDEO
İngiltere'nin ünlü caddesinde şok manzara
02.08.2023Çarşamba
ABD’de küçük uçak denize çakıldı!
31.07.2023Pazartesi
Rusya’dan Zelenskiy’nin memleketine füze saldırısı: 6 ölü, 75 yaralı
31.07.2023Pazartesi
Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yeni saldırılar düzenlendi
31.07.2023Pazartesi
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında ölü sayısı 9’a yükseldi
31.07.2023Pazartesi
Bunlar da Var
Yaşar Alptekin 5 hafta önce görücü usulü evlenmişti! Bakın eşi kim… 00:58
Yaşar Alptekin 5 hafta önce görücü usulü evlenmişti!
02.08.2023Çarşamba
Fenerbahçe’den rakiplere gözdağı verecek transfer! Dünyada ses getirecek! Süper Lig’i sallayacak! 9+5 milyon euro... 00:25
Fenerbahçe'nin bomba transferi!
02.08.2023Çarşamba
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek: Tahıl koridoru masada? 02:42
Tahıl koridoru masada!
02.08.2023Çarşamba
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’dan maç sonrası açıklamalar 05:58
İsmail Kartal’dan maç sonrası açıklamalar
02.08.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA