San Francisco’da inşaat halindeki apartmanda yangın!

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco şehrinde Octavia Bulvarı üzerinde yer alan Oak Caddesi'nde inşaat halindeki bir apartmanda yangın çıktı. San Francisco İtfaiye Departmanı bölgede 4 alarmlı uyarı verirken, olay yerine 140 itfaiye personeli ile 40 itfaiye aracı gönderildi. Yarım saat içinde söndürülen yangında can kaybı veya yaralı bildirilmezken, yaklaşık 5 bina yangından etkilendi. Yangın nedeniyle yerinden edilen 8 kişi ise güvenli alanlara gönderildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise apartmanın tamamen alevler içinde kaldığı ve dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü.