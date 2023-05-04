Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki bir petrol tesisinde yangın meydana geldi

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki bir petrol tesisinde yangın çıktı. Can kaybı olmazken, yangının insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu çıktığı belirtiliyor. Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesindeki Ilsky petrol tesisinde gece saatlerinde yangın çıktı. Krasnodar Valisi Veniamin Kondradyev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tanklardan birinin alev aldığını, yangının 400 metrekarelik bir alanda etkili olduğunu belirtti. Kondradyev yangında can kaybı olmadığını aktardı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri alevleri diğer tanklara sıçramadan kontrol altına almayı başardı. Yangın yerel saatle 05.30 sıralarında tamamen söndürüldü.