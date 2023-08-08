PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023, 00:38 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023, 01:30

Rusya’dan yerleşim bölgesine füze saldırısı: 5 ölü, 31 yaralı

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, Rusya’nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentindeki yerleşim yerine düzenlediği füze saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Rusya, Ukrayna'da yerleşim bölgelerini hedef almayı sürdürüyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko yaptığı açıklamada, Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentindeki yerleşim yerine düzenlediği füze saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İki füzenin kullanıldığı saldırıda 5 katlı bir apartman hasar alırken, ilk saldırıda 4 sivil, ikinci saldırıda ise 1 acil durum görevlisinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Klymenko, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

SIRADAKİ VİDEO
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti
08.08.2023Salı
Nijer'de ECOWAS'ın cuntaya verdiği süre doldu! Askeri cunta hava sahasını kapattı: Halk Türk bayraklarıyla sokağa çıktı
07.08.2023Pazartesi
Nijer'de cunta, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
07.08.2023Pazartesi
İsrail güçleri içinde Filistinlilerin bulunduğu araca kurşun yağdırdı: 3 ölü
06.08.2023Pazar
İtalya'da facia! İki göçmen teknesi battı: 2 ölü, 31 kayıp
06.08.2023Pazar
Bunlar da Var
CHP’den ’ihraç’ edilen Tanju Özcan’dan Kılıçdaroğlu’nu savunan CHP’li Yarkadaş’a salvo! 02:15
"Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi"
08.08.2023Salı
MasterChef Somer Sivrioğlu’nun uğruna 18 yıllık evliliğini bitirdiği sevgilisi Pınar’a bakın! Sosyal medya onu konuşuyor 00:20
MasterChef Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi Pınar'a bakın!
08.08.2023Salı
CHP’deki ’değişim’ kervanına Sezgin Tanrıkulu da dahil oldu: Önümüzdeki seçimlerin yol haritası değişim ve yenilenmeden geçiyor 01:11
CHP'deki 'değişim' kervanına Sezgin Tanrıkulu da dahil oldu!
08.08.2023Salı
Nijer’de cunta, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı 02:44
Nijer'de gergin bekleyiş
08.08.2023Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA