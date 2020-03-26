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Rusya’dan İtalya'ya tıbbi yardım

Rusya’dan İtalya'ya tıbbi yardım

26.03.2020 09:52

Rusya ile İtalya arasında varılan anlaşma kapsamında, tıbbi ekipmanlar, virologlar, epidemiyologlar ve bilim insanlarından oluşan yardımlar İtalya'ya ulaştı. Zvezda TV o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Roma'dan aktardı.


Çin'de ortaya çıkıp dünyaya kabus olan koronavirüs salgını Avrupa ülkeleri arasından en çok İtalya'yı etkiledi. Avrupa Birliği, İtalya'yı koronavirüsle mücadele konusunda yalnız bırakırken yardıma başka ülkeler koşuyor. Bu kapsamda Rus askerleri İtalya'ya yardım etmek için Roma'ya geldi. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Roma'dan aktardı.

İTALYA'DA 24 SATTE 683 ÖLÜ

Keşaplı, ülkede ölü sayısının 7503'e ulaştığını belirterek, 74 binin üzerinde vaka sayısı olduğunu aktardı. Son 24 saatte 683 kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Keşaplı, Vatikan'da Papa'ya yakın birinin de koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bilgisini iletti

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