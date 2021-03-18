Rusya'dan ABD'ye "Putin katil" yanıtı

Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "katil" demesinin ardından Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin'nden yapılan açıklamada "Biden'ın Putin yorumu çok kötü, ilişkimizi gözden geçireceğiz" denildi.

Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında dün yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Peskov, Putin'e 'katil' yorumunu yapan Biden'ın açıklamaları için "Çok kötü" ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Joe Biden, ABC televizyonuna verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'katil' demiş ve Rusya'nın ABD 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları kapsamında, "Bedelini ödeyecek, çok yakında göreceksiniz" ifadelerini kullanmıştı. Biden'ın açıklamalarına, Kremlin'den yanıt geldi.



"BİDEN, RUSYA-ABD İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEK İSTEMİYOR"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "ABD Başkanı Biden'ın açıklamaları çok kötü. Bu ifadelere ayrıntılı bir tepki vermeyeceğim. Sadece bunların ABD Başkanı'nın çok kötü açıklamaları olduğunu söyleyeceğim. Biden kesinlikle ülkemizle ilişkileri geliştirmek istemiyor. Ve bundan sonra biz de bu yönde devam edeceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın ABD seçimlerine karıştığına dair iddialar üzerine yeni açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin için katil benzetmesi yapan Biden, "Putin seçimlere müdahalesinin bedelini ödeyecek" dedi.

Rusya, 2016 yılında Donald Trump'ın zaferi ile sonuçlanan seçime müdahale ettiği gerekçesiyle pek çok defa ABD'li yetkililer tarafından suçlanmıştı.

15 SAYFALIK RAPOR

Ulusal İstihbarat Dairesi tarafından yayınlanan 15 sayfalık rapor, Trump'ın müttefiklerince 3 Kasım seçimlerine giden süreçte Rusya ile bağlantılı Ukraynalı kişiler tarafından Biden'a karşı yapılan iddiaların yayılarak Moskova'nın elinin güçlenmesinin sağlandığının altını çizdi.

Raporda Rus lider Putin'in Moskova'nın 2020 başkanlık seçimlerine müdahale çabalarını yönetmiş olmasının mümkün olduğu belirtildi. İstihbarat yetkilileri Putin'in ABD seçimlerine Trump'ın lehine müdahale edilmesi çabalarını ya yönettiği ya da onayladığı sonucuna vardı.

Rusya'nın seçimlere müdahale çabalarına Putin'in onayını almadan hareket etmeyecek üst düzey ulusal güvenlik ve istihbarat yetkililerinin de katıldığı kaydedildi.

Raporda Ukrayna parlamentosu üyesi Andriy Derkaç gibi isimlerin Biden ve oğlu Hunter'ı karalamak için yapılan kampanyaya isimsiz Amerikalı siyasi figürleri dahil ettikleri sonucuna varıldı. Trump'ın avukatı Rudy Giuliani ile 2019 yılında buluşan Derkaç'ın Putin'in talimatıyla hareket etmese bile hareketlerinin Putin tarafından izlendiği belirtildi.

Rapor ayrıca, Trump'ın müttefikleri tarafından Çin'in Biden adına seçimlere müdahale ettiği şeklindeki bir karşı söylemin yayılmaya çalışıldığına işaret etti ancak Pekin'in 'müdahale çabası uygulamadığı' sonucuna vardı.

BİDEN'IN SÖZLERİ SONRASINDA RUS RUBLESİ DİBE ÇAKILDI

Rus rublesi ve borsası, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemesinin ardından değer kaybetti.

Biden'ın Putin'i "katil" olarak tanımlaması ve ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "Moskova bedel ödeyecek" şeklinde açıklamaları nedeniyle dolar/ruble paritesi yüzde 1,2 artarak 74 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 1 yükselişle 88'e çıktı.

Moskova Borsası (MICEX), yüzde 2 değer kaybederek 3.515 puana, RTS endeksi de yüzde 3'ün üzerinde azalarak 1.503 puana düştü.

RUSYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Peskov, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi'nin Rusya'yı 2020 başkanlık seçimlerinde Joe Biden'a engel olmaya çalışarak Donald Trump'ın yeniden seçilmesine yardım etmekle suçladığı raporu değerlendirdi.

Kremlin Sözcüsü, "Bu raporun ülkemize yönelik çıkarımlarını kabul etmiyoruz. Rusya, önceki seçimlere de, bu raporda anılan 2020 seçimlerine de müdahale etmedi. Rusya'nın adaylardan herhangi birine karşı yürütülen kampanyalarla bir ilgisi yok. Dolayısıyla bu raporu yanlış buluyoruz, rapor tamamen dayanaksız ve hiçbir kanıt içermiyor" ifadelerini kullandı.

Söz konusu rapor hakkında bir kez daha üzüntülerini ifade etmekten başka bir şey yapamayacaklarını kaydeden Peskov, "Tamamen niteliksiz olan bu tür materyaller, ülkemize yönelik yeni yaptırımları gündeme getirmenin bahanesi olarak kullanılıyor" dedi.

İKİLİ İLİŞKİLERE ZARAR VERİYOR

Peskov, Washington'un bu yaklaşımının halihazırda kötü durumdaki Rusya-ABD ilişkilerine zarar verdiğini ve ilişkileri normalleştirmeye yönelik herhangi bir siyasi irade ortaya koyulmasına katkı sunmadığını da vurguladı.