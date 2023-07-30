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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023, 17:39 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023, 17:59

Rusya’da şiddetli fırtına: 8 ölü, 76 yaralı

Rusya şiddetli fırtınaya teslim oldu. Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, orta kesimlerde etkisini gösteren fırtına nedeniyle Volga Nehri'nin kuzeyindeki Mari El bölgesinde kamp alanına ağaç devrilmesi sonucu 3’ü çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sekiz bölgeyi etkileyen fırtınada 76 kişi yaralanırken, yaklaşık 100 bin hane elektriksiz kaldı, 50 bina hasar gördü. Yetkililer bölge halkını ağaçlardan, hasarlı binalardan, yürüyüş yapmaktan ve yüzmekten kaçınmaları konusunda uyardı.

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