Rusya’da neler oluyor?

Rusya'da tehlikeli bir gerilim patlak verdi... Paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Putin'i ve özellikle Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu hedef alarak ayaklanma başlattı. Gelişme üzerine Kremlin harekete geçti. Prigojin'e 'isyan çağrısı' yapmak suçundan dava açıldı. Wagner üyelerine 'Haince emirlere uymayın, Prigojin'i gözaltına alın" uyarısı yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kriz masası kurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Özel güçler, kolluk kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı her an Putin'e bilgi veriyor" dedi. Rus askerlerin sokaklara inerek devriye atıp önlemler alması önemli bir detay olarak kayıtlara geçti. Peki Rusya’da son durum ne? A Haber Muhabiri Agşin Kişiyev bölgeden aktardı.