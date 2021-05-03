Rusya'da gaspçı dehşeti! 15 yaşındaki çocuğu yumruklayarak...

Rusya'da gaspçı dehşeti yaşandı. Samara kentinde 15 yaşındaki çocuk ile asansöre binen kimliği belirsiz saldırgan, asansörün hareket etmesi ile çocuğa saldırarak gasp etti. Çocuğu dakikalarca yumruklayan saldırgan, çocuğun cep telefonunu çalarak olay yerinden kaçtı. Gaspçı tarafından yumruklanan çocuğun komaya girdiği bildirildi.