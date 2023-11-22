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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023, 22:12 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023, 22:38

Rusya'da feci tren kazası: Çok sayıda yaralı var

Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinde bulunan Kuybışev kentinde Adler-Perm seferini yapan yolcu treni başka bir trenle çarpıştı. Feci kaza sonucunda 25 yolcunun yaralandığı öğrenildi.

Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinde yer alan Kuybışev kentinde Adler - Perm seferini yapan yolcu treni, başka bir trenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada yolcu treninde 400 yolcuğunun bulunduğu ve 25 yolcunun yaralandığı açıklandı.

Rusya Sağlık Bakanı Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, 5 yolcunun kaza bölgesinde tedavi edildiğini ve hastanelerde tedavi gören yolcuların da hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Rusya Demiryolları tarafından yapılan açıklamada, kazanın ardından yolcuların trenden tahliye edildiği, kaza sırasında vagonların raydan çıkmadığı ve demiryolu hattında bir zarar oluşmadığı ifade edildi. Kazaya karışan trenlerin en yakın istasyonlara çekildiği aktarılan açıklamada, kazanın istasyon sorumlularının hatasından kaynaklandığı ifade edildi.

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