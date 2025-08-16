Rusya’da fabrikada patlama: 11 ölü 130 yaralı!

RYAZAN'DA FABRİKADA PATLAMA: 11 ÖLÜ, 130 YARALI

Rusya'nın Ryazan bölgesinde bir fabrikada cuma akşamı yangın sonrası patlama meydana geldi. Patlamada 11 kişi yaşamını yitirirken, 130 kişi de yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yaralıların çeşitli hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

Fabrikada ne üretildiği henüz bilinmezken, bazı Rus medya kuruluşları, patlamanın barutun alev alması sonucu gerçekleşmiş olabileceğini aktardı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.