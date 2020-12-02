Rusya'da 12 farklı şehirde 26 kadını öldürmekle suçlanan seri katil yakalandı

Son dakika haberine göre, Rusya'daki Volga Nehri boyunca 12 farklı şehirde toplam 26 yaşlı kadını öldürdüğü iddia edilen ve 'Volga Manyağı' olarak bilinen seri katil yakalandı. Seri katilde sorgusunda 26 kadını öldürdüğünü itiraf etti.

Rus dedektifler, yıllardır "Volga manyağı" olarak bilinen ve 25'ten fazla cinayetten sorumlu olduğu iddia edilen Radik Tagirov'u yakaladıklarını öne sürdü. Rusya Soruşturma Komitesi, Radik Tagirov adlı 38 yaşındaki zanlının, 2011-2012 yılları arasında Rusya'yı kana bulayan 26 kadın cinayetini itiraf ettiğini açıkladı.





Suç mahalinden alınan kanıtları değerlendiren dedektifler, Tagirov'un elektrikçi, tesisatçı, kamu hizmetçisi gibi davranarak, yalnız yaşayan yaşlı kadınların dairelerine girdiği ve cinayetleri işlediğini belirtti.

İçeri girdikten sonra kadınları kuvvet kullanarak alt ettiği, kurbanlarını önlük ve çamaşır ipi dahil olmak üzere ellerini veya yakındaki nesneleri kullanarak boğduğu iddia ediliyor. Tagirov'un öldürdüğü iddia edilen kadınların büyük çoğunluğunun 70 yaşından büyük olduğu belirtildi.





2011-2012 ARASINDA 25 KADIN...

Dedektiflerin bulgularına göre; Tagirov kurbanlarının eşyalarını çalıyordu fakat bazı durumlarda değerli eşyalarına dokunmadığı da oluyordu. Ayrıca Tagirov'un suç mahallinde delil bırakmamak için ayrılmadan önce eldiven giydiği ve suç mahallini sterilize ettiği tespit edildi.





Çoğunluğu 2011 ile 2012 yılları arasında gerçekleşen cinayetler, aralarında Kazan, Samara, Tolyatti, Izhevsk, Ufa ve diğerlerinin de bulunduğu bir dizi Rus şehrinde meydana geldi. Kurbanlarının kesin sayısı hiçbir zaman belirlenmemiş olsa da Urallarda başka cinayetlerin de gerçekleştiğinden şüpheleniliyordu.







Seri katil 2013'ten sonra sessiz kaldı ama 2017'de bölgede yaşanan bir cinayet, halk arasında korku uyandırdı. Rus polisi 2019 yılında Tagirov'un başına 3 milyon ruble (yaklaşık 310 bin lira) ödül koymuştu.

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