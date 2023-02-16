Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takası çerçevesinde toplam 202 kişi iade edildi

Rusya ve Ukrayna arasında süren esir takası müzakerelerinde toplam 202 kişi karşılıklı olarak taraflara iade edildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün yapılan müzakere sonucunda 101 Rus askeri Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan ülkelerine döndü. Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait uçaklar, serbest bırakılan askerleri Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilite edilmeleri için Moskova'ya nakledecek. Serbest bırakılan herkese gerekli tıbbi ve psikolojik yardım sağlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.