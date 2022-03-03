Rusya Ukrayna savaşında son dakika... Şüpheli hareketlerde bulunuyorlardı! Özel sabotajcılar İrpin'de böyle enselendi

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 8. gününde çatışmalar devam ediyor. Başkent Kiev'de patlamalar gece boyunca devam etti. Ukrayna'dan yapılan açıklamada da, Kiev tren istasyonunun yakınında ısıtma hattının vurulduğu belirtildi. Bölgede çatışmalar sürerken ilginç kareler gelmeye devam ediyor. Savaşın seyrine etki etmek isteyen Rus özel sabotaj timleri Ukrayna tarafından şüpheli hareketlerde bulundukları sırada yakalandılar. Son olarak dün bombalanan noktalardan İrpin’e giden A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu o nokta yaşananları canlı yayında aktardı.