Haberler Dünya Videoları Rusya - Ukrayna savaşında şok gelişme! Nova Kakhovka barajı vuruldu! İşte ilk görüntüler! Nova Kakhovka neden önemli?

Rusya - Ukrayna savaşında şok gelişme! Nova Kakhovka barajı vuruldu! İşte ilk görüntüler! Nova Kakhovka neden önemli?

Rusya - Ukrayna savaşında şok gelişme! Nova Kakhovka barajı vuruldu! İşte ilk görüntüler! Nova Kakhovka neden önemli?
06.06.2023 10:01

OTOMATİK OYNAT

Dünya 00:16
Hindistan’da yapım...
Dünya 01:36
SON DAKİKA I Hindistan'da...
Dünya 00:12
SON DAKİKA I Türk Akım'ı ve...
Dünya 01:22
Meksika’da 4 katlı binada...
Dünya 00:47
Lüksemburg’da acil iniş yapan...
Dünya 00:21
"Azrail Kral Charles'ın taç...
Dünya 01:56
Rusya'da büyük orman yangını!...
Dünya 01:40
Rusya'da petrol tesisinde...
Dünya 01:01
Tunus'ta öğrencileri taşıyan...
Dünya 00:55
13 yaşındaki çocuk kontrolden...
Dünya 02:22
Meksika’da 7 eyalette orman...
Dünya 03:14
Suudi Arabistan’da dolu yağışı...

Son dakika haberleri... Bir seneyi aşkın süredir devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükseldi. Dünya sabaha karşı gelen haberle şoka uğradı. Kırım Yarımadası'nın hemen kuzeyinde yer alan Herson yakınlarındaki Kakhovka Barajı, Rus ordusu tarafından patlatıldı. Su baskınlarına karşı bölgeden tahliyeler başladı. Su seviyesinin beş saat içerisinde kritik seviyeye ulaşması bekleniyor ve Dnipro kıyısında yaşayanlar kaçıyor. Bölgeden gelen ilk görüntüler de durumun vahametini gözler önüne seriyor. Peki Nova Kakhovka neden önemli?

Dünya Videoları
SON DAKİKA