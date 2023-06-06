Rusya - Ukrayna savaşında şok gelişme! Nova Kakhovka barajı vuruldu! İşte ilk görüntüler! Nova Kakhovka neden önemli?

Son dakika haberleri... Bir seneyi aşkın süredir devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükseldi. Dünya sabaha karşı gelen haberle şoka uğradı. Kırım Yarımadası'nın hemen kuzeyinde yer alan Herson yakınlarındaki Kakhovka Barajı, Rus ordusu tarafından patlatıldı. Su baskınlarına karşı bölgeden tahliyeler başladı. Su seviyesinin beş saat içerisinde kritik seviyeye ulaşması bekleniyor ve Dnipro kıyısında yaşayanlar kaçıyor. Bölgeden gelen ilk görüntüler de durumun vahametini gözler önüne seriyor. Peki Nova Kakhovka neden önemli?