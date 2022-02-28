Haberler Dünya Videoları Rusya Ukrayna savaşında "Putin, Zelenskiy için 400 kişilik suikast ekibi gönderdi'' iddiası ortalığı karıştırdı! Kiev'de ''Sabotaj timi'' alarmı!

Rusya Ukrayna savaşında "Putin, Zelenskiy için 400 kişilik suikast ekibi gönderdi'' iddiası ortalığı karıştırdı! Kiev'de ''Sabotaj timi'' alarmı!

Rusya Ukrayna savaşında "Putin, Zelenskiy için 400 kişilik suikast ekibi gönderdi'' iddiası ortalığı karıştırdı! Kiev'de ''Sabotaj timi'' alarmı!
28.02.2022 12:58

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Son dakika... Rusya-Ukrayna savaşında sular durulmuyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve hükümet üyelerine suikast düzenlemek 400 kişilik özel bir ekibi Kiev'e gönderdiği iddia edildi. Suikast listesinde Kiev belediye başkanı Vitali Kliçko ve kardeşi Wladimir de yer alıyor. 'Wagner Grubu' olarak bilinen özel suikastçıların, Moskova'nın doğu Avrupa komşusunu ele geçirmesine yardım etmek için Putin'den Zelenski ve diğer 23 hükümet yetkilisini öldürme emri aldığı iddia ediliyor.

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