Rusya-Ukrayna savaşında ABD'li gazeteci Brent Renaud öldürüldü! Saldırı anında neler oldu? New York Times'tan flaş açıklama

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş 18. gününde devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Ukrayna'da İrpin bölgesinde Rus birlikleri tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonrası Amerikalı gazeteci Brent Renaud'un öldüğü bildirildi. Brent Renaud'un New York Times için çalıştığı iddia edilirken New York Times'tan flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Brent Renaud isimli Amerikalı gazetecinin ölümünden "derin üzüntü" duyulduğu belirtilirken Renaud'un 2015'te New York Times için çalıştığı ancak bu sefer Ukrayna'da New York Times için görevde olmadığı kaydedildi. Öte yandan olay esnasında Renaud'un yanında bulunan ve yaralanan gazeteci olayın nasıl yaşandığını anlattı.