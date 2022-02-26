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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası harekete geçildi! NATO'nun ilk kez görevlendirdiği 40 bin askerden oluşan yüksek hazırlıklı güç: Mukabele Kuvveti

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası harekete geçildi! NATO'nun ilk kez görevlendirdiği 40 bin askerden oluşan yüksek hazırlıklı güç: Mukabele Kuvveti
26.02.2022 15:21

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Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna savaşı sonrası NATO'nun ilk kez toplu savunma kapsamında harekete geçirdiği NATO Mukabele Kuvveti (NRF), yaklaşık 40 bin askerden oluşan ve krizlere hızlı karşılık verme imkanına sahip çok uluslu güç olarak biliniyor. NRF, yüksek hazırlık seviyesine sahip hava, deniz ve kara unsurlarından oluşuyor. Yaklaşık 40 bin asker NRF içinde görev yapıyor. Genel komuta görevi Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı'nda (SACEUR) bulunuyor. Güçlü muharebe yeteneği ve esnek hareket kabiliyetine sahip bu birlikler, yılın 365 günü ve 7 gün 24 saat güvenlik krizlerine karşılık vermek üzere hazır tutuluyor.

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