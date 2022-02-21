Haberler Dünya Videoları Rusya-Ukrayna krizinde kazan kaynıyor! Dünyayı şoke eden görüntüler! 'Operasyon Z' tankları! İşte Rusya'nın ölüm listesi

Rusya-Ukrayna krizinde kazan kaynıyor! Dünyayı şoke eden görüntüler! 'Operasyon Z' tankları! İşte Rusya'nın ölüm listesi

Rusya-Ukrayna krizinde kazan kaynıyor! Dünyayı şoke eden görüntüler! 'Operasyon Z' tankları! İşte Rusya'nın ölüm listesi
21.02.2022 13:33

OTOMATİK OYNAT

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Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin ardından önemli gelişmeler yaşandı. Batılı ülkeler ve Rusya arasındaki diplomasinin sonuç vermesi için her iki taraf da girişimlerini sürdürüyor. Girişimler sonucu, Biden ve Putin'in bir zirvede bir araya geleceği bildirildi. Diplomasi süreci sakin ilerlerken bölgeden gelen görüntüler ise korkutucu. Ukrayna sınırına doğru ilerleyen Rus tanklarının 'Z' harfi ile işaretlendiğinin ortaya çıkması sonrası bölgedeki tansiyon zirve yaptı. ABD'nin BM Büyükelçisi Bathsheba Nell Crocker ise Rusya'nın olası bir işgal öncesinde 'ölüm listesi' oluşturduğunu söyledi. İşte Rusya-Ukrayna krizindeki son dakikalar...

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