Son dakika haberleri... Rusya ile Ukrayna savaşın eşiğine gelmişken Kremlin, Putin ile Biden'ın her an görüşebileceğini açıkladı. ABD'nin Moskova Büyükelçiliği ise vatandaşlarına Rusya'da her an terör saldırısı olabileceği uyarısında bulundu. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Ukrayna'da Rus birliklerinin geri çekilmesinde ve sayılarında azalma görmediklerini duyurdu. İşte Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmeleri...