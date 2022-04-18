RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Dünya Videoları Rusya Lviv’i 5 roketle vurdu: 6 ölü, 11 yaralı

Rusya Lviv’i 5 roketle vurdu: 6 ölü, 11 yaralı

Rusya Lviv’i 5 roketle vurdu: 6 ölü, 11 yaralı
18.04.2022 12:16

OTOMATİK OYNAT

Dünya 04:12
Bella Hadid’den işgalci İsrail...
Dünya 02:32
Mariupol bölgesinde kalan...
Dünya 03:01
ABD'li sözcü Türkiye'yi övdü...
Dünya 02:36
Balkondan çıkıp çığlık...
Dünya 02:01
İsrail zulmü bitmiyor!
Dünya 01:32
Viktor Medvedçuk eşi Başkan...
Dünya 04:50
''Rus askerleri eşimi öldürdü...
Dünya 05:26
Fransa cumhurbaşkanını seçiyor
Dünya 01:20
Ukrayna'da tren istasyonuna...
Dünya 02:09
Rusya'dan flaş Ukrayna...
Dünya 00:46
Beyaz Saray’da Obama’yı...
Dünya 00:34
Ukrayna'daki Türk...

Ukrayna'nın Lviv kentini 5 roketle hedef alan Rusya'nın saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 24 Şubat’tan beri sürüyor. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, Rusya'nın kente 5 roketle saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saldırıya yönelik açıklama yapan Sadoviy, "Şehir 5 roketle vuruldu. Ekipler olay yerinde müdahalelerini sürdürüyor. Roketlerden biri lastikçiye isabet etti. İlk belirlemelere göre 6 kişi öldü ve aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 11 kişi yaralandı. Yaklaşık 40 araç zarar gördü. Patlama yerine yakın bulunan ve tahliye edilen vatandaşların yaşadığı bir otelin camları kırıldı. Levandovskaya ve Shevchenko caddeleri trafiğe kapatıldı" ifadelerini kullandı. Acil Durumlar Servisi’nin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Dünya Videoları
SON DAKİKA