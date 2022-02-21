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Rusya lideri Putin'den Ukrayna krizine dair basın açıklaması: Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimali bizim için bir tehdittir

Rusya lideri Putin'den Ukrayna krizine dair basın açıklaması: Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimali bizim için bir tehdittir
21.02.2022 17:52

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Moskova-Kiev gerilimi üzerine Putin "Rusya sorunları barışçıl yöntemlerle çözmeye çalışıyor. Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimali bizim için bir tehdittir. NATO'nun 5. maddesine göre üye ülkelerinden birine saldırı olursa hepsi saldırıya uğrayan ülkenin yanında olmak zorunda," ifadelerini kullandı. Putin, "ABD'nin duruşunda bir değişiklik varsa ne olduğunu bilmeliyiz" açıklamasında bulundu. Öte yandan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise NATO'nun açık kapı politikası nedeniyle talepleri reddettiğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşı Blinken ile 24 Şubat'ta Cenevre'de görüşeceğini sözlerine ekledi.

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