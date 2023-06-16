Haberler Dünya Videoları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek
16.06.2023 21:46

OTOMATİK OYNAT

Dünya 04:57
Europol’den dikkat çeken...
Dünya 00:26
ABD'li eski istihbarat...
Dünya 01:03
Silvio Berlusconi hayatını...
Dünya 00:29
Biden yine patladı! Kadınlarla...
Dünya 00:33
Zombi filmlerini aratmıyor!
Dünya 00:22
SON DAKİKA I NASA, UFO'ların...
Dünya 00:47
Lüksemburg’da acil iniş yapan...
Dünya 08:03
Yüzyılın seçimi dünya...
Dünya 02:18
"3036 yılından geldim" diyen...
Dünya 00:51
Paludan hakkında göstermelik...
Dünya 01:04
Ukrayna Kiev üzerindeki İHA...
Dünya 00:21
Ukrayna Devlet Başkanı...

Son dakika haberi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'ye ziyareti konusunda sözleşti. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ziyaretin tarihinin belli olmadığını belirtti.

Dünya Videoları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'ye ziyareti konusunda sözleşti.



TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "yakınlarda gerçekleştireceği" Türkiye ziyareti konusunda sözleştiğini duyurdu.
Erdoğan ve Putin son olarak Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya gelmişti. Putin, bu yıl Nisan ayında ise Akkuyu Nükleer güç santrale yakıt verilme törenine video konferans yöntemiyle katılmıştı.

Uluslararası ceza mahkemesinin hakkında tutuklama kararı çıkarttığı Putin savaşın başından beri ülkeden pek çıkmamıştı. Ancak Ankara Uluslararası ceza mahkemesine taraf olmadığından Putin hakkındaki tutuklama kararının Türkiye açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

SON DAKİKA