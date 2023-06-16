Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'ye ziyareti konusunda sözleşti.





TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "yakınlarda gerçekleştireceği" Türkiye ziyareti konusunda sözleştiğini duyurdu.

Erdoğan ve Putin son olarak Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya gelmişti. Putin, bu yıl Nisan ayında ise Akkuyu Nükleer güç santrale yakıt verilme törenine video konferans yöntemiyle katılmıştı.

Uluslararası ceza mahkemesinin hakkında tutuklama kararı çıkarttığı Putin savaşın başından beri ülkeden pek çıkmamıştı. Ancak Ankara Uluslararası ceza mahkemesine taraf olmadığından Putin hakkındaki tutuklama kararının Türkiye açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.