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Rusya, ABD seçimlerine müdahale etti mi? Çarpıcı itiraf Yevgeniy Prigojin'den geldi: ''Ettik, ediyoruz, etmeye devam edeceğiz''

Rusya, ABD seçimlerine müdahale etti mi? Çarpıcı itiraf Yevgeniy Prigojin'den geldi: ''Ettik, ediyoruz, etmeye devam edeceğiz''
08.11.2022 08:54

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Son dakika haberleri... "Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin, ABD'deki seçimlere müdahale ettiklerini belirterek, "Müdahale ettik, müdahale ediyoruz ve müdahale etmeye devam edeceğiz. Bildiğimiz şekilde, nazikçe, kesin olarak, cerrahi ve kendi yöntemimizle." dedi. Rusya'nın Libya'daki askeri faaliyetleriyle ilgili resmi ya da teyit edilmiş fazla bir bilgi bulunmazken, yapılan açıklamalar ve araştırmalar bu ülkedeki paramiliter faaliyetlerinin arkasında güvenlik şirketi Wagner Grubu'nun olduğuna işaret ediyor. Peki Wagner nerelerde faaliyet gösteriyor? Şirketin sahibi Evgeni Prigozhin kim? İşte Wagner ve sahibi Evgeni Prigozhin hakkında az bilinen gerçekler.

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