RAMAZAN İMSAKİYE
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Rus askerleri Ukrayna’nın Odessa kentini hedef aldı

Rus askerleri Ukrayna’nın Odessa kentini hedef aldı
03.04.2022 13:17

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Rus ordusu, Ukrayna’da saldırılarına devam ederken, Odessa kentine sabah saatlerinde yeni bir saldırı daha gerçekleştirdi. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları aralıksız sürerken, Rus ordusu sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor. Rusya'nın saldırısı altındaki Odessa şehri, güne yine füze saldırıları ile uyandı. Kentin farklı noktalarına sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırılarla askeri ve lojistik tesisler vuruldu. Ukrayna Hava savunma sistemleri tarafından füzelerden bazıları etkisiz hale getirilirken, füzelerin düştüğü yerde ise patlamalar nedeniyle yangın çıktı.

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