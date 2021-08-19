Ronald Reagan, Afgan savaşçıları ağırladı! Afganistan'daki şifreleri çözen tarihi kare!

ABD, 11 ülkeyi dahil edip Afganistan'da 20 yıldır sürdürdüğü savaşı bitirdi. Taliban ülke kontrolünü tekrar ele geçirdi. Oysa işgalci Sovyetler Birliği'ne karşı silah ve para desteği verdiği Afgan militanlar, 1994'te kurulan Taliban'ın temelini oluşturmuştu. ABD'nin 40. Başkan Ronald Reagan, 1983 yılında Afgan savaşçıları Oval Ofis'te ağırlamıştı. ABD'nin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da yıllar sonra, "Taliban'ın yaptıklarının ve yapacaklarının kökeninde biz varız" itirafında bulunmuştu. Haberin detayları...

ABD, Sovyetler Birliği'ni yıkmak için soğuk savaş aparatı olarak Taliban'ı kullandı. Dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan 1983'te Beyaz Saray'da ağırladı.

Görsel 2 Şubat 1983'te ABD başkanlarının resmi çalışma salonu olan Oval Ofis'te çekildi. Reagan, "Afgan Özgürlük Savaşçılarıyla" konuşuyor. Yanında İslam tarihi ve Sovyet işgali sırasında Afganlara yardım etmek için çalışmalar yapan Prof. Dr. Michael A. Barry oturuyor.

Ronald Regan Kütüphanesi'nin resmi internet sitesindeki listede, eski ABD Başkanı'nın 1983 yılında Beyaz Saray'da ağırladığı konukların bilgileri yer alıyor.

Prof. Dr. Michael A. Barry

Konuklar ise soldan sağa Mir Nimetullah, Habib Urrahman Haşemi, Gül-Mohammed, Ömer Babrakzai, Muhammed Suaffor Yusufzai, ve tercüman Feride Ahmedi.,

ABD ile "Afgan Özgürlük Savaşçılarını" bir araya gelmesinin amacı: Sovyet işgalini sonlandırmak...

CLINTON İTİRAF ETMİŞTİ

Fox Tv'ye konuşan ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton bakın ne demişti;

"Sovyetler, Afganistan'ı işgal ettiğinde, Pakistan'a gidip mücahit kuvvetleri oluşturmak, onları Stinger füzeleri ve modern silahlarla donattık. Çünkü. Böylece onların Sovyetler'i Afganistan'dan kovacaklarına inanmıştık. Bu parlak fikrimiz başarılı oldu. Sovyetler Afganistan'dan çekildi.

Ve sonra Afganistan ve Pakistan'da bu savaş eğilimli fanatik insanları iyi silahlanmış halde bırakarak "hoşça kal" dedik. Sovyetler'in düştüğünü görmekten çok mutluyduk. "Tamam, şimdi iyiyiz, her şey daha iyi olacak" diye düşünüyorduk.

Şimdi geriye bakıyoruz. 20 yıl savaştığımız insanlar ve onların yaptıklarının, yapacaklarının kökeninde biz varız."