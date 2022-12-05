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Rakun saldırısı videosu izle! Kızını Rakun saldırısından kurtaran anne videosu görüntüleri viral oldu

Rakun saldırısı videosu izle! Kızını Rakun saldırısından kurtaran anne videosu görüntüleri viral oldu
05.12.2022 15:10

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ABD'nin Connecticut eyaletinde tüyler ürperten anların görüntüsü sosyal medyada viral oldu. Okula gitmek üzere evinden çıkan kıza kapının önünde rakun saldırdı. Kızın çığlıklarını duyan anne rakun'u ensesinden tutup kızını kurtardı. O anlar güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Dünya Videoları

ABD Connecticut'ta yedi yaşındaki bir kız çocuğu, evinin ön verandasında bir rakun tarafından saldırıya uğradı, annesi tarafından kurtarıldı.
Rylee MacNamara adlı genç kız okula gitmek üzere evinden yeni çıkmışken aniden bir rakunun saldırısına uğradı.

Rakun kızın sol ayağını dişleriyle kavrayarak saldırdı.

Kız çığlık atmaya başladı ve defalarca tekmelemeye çalıştı ama hayvandan tek başına kurtulamadı.

Ağladığını duyan annesi ona yardım etmek için koştu.

Anne Kelsey MacNamara, kızına eve dönmesini söylerken rakunu ensesinden tutup bahçeye atmayı başardı.

Sonra herkesi bunun "kuduz bir rakun" olduğu konusunda uyardı ve eve girdi.

Yerel hayvan kontrol yetkilileri, rakunun ormana geri döndüğünü ve henüz bulunamadığını söyledi.

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