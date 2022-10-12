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PUTİN DOĞALGAZ planını açıkladı! Putin: Türkiye'de Avrupa için doğal gaz merkezi kurabilir

PUTİN DOĞALGAZ planını açıkladı! Putin: Türkiye'de Avrupa için doğal gaz merkezi kurabilir
12.10.2022 15:43

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Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa'nın yaşadığı doğalgaz kriziyle ilgili olarak "Türkiye'de Avrupa için doğal gaz merkezi kurabiliriz" açıklamasında bulundu. Putin'in açıklamasının ardından Gazprom'dan da bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada tesisin AB'ye yakın bir noktada kurulabileceği belirtildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yaptığı son dakika açıklamasında "Doğalgaz merkezi teknik açıdan mümkün" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin Kırım'daki saldırıdan Kuzey Akım sabotajına kadar pek çok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Putin, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının arkasında Ukrayna özel kuvvetlerinin olduğunu açıkladı ve "Rusya ile Batı arasındaki gerilimi tırmandırmak isteyenler kimse Kuzey Akım sabotajının arkasında da onlar var" dedi.

Rusya'nın enerji kontratlarına yükümlülüğünü yerine getirdiğinin altını çizen Putin, Kuzey Akım'ın tamir edilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

PUTİN'DEN 'TÜRKİYE' ÖNERİSİ
Rus lider, "Rusya, Kuzey Akım 2 üzerinden gaz vermeye hazır" dedi. Putin Rusya'nın Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz satışına sıcak baktığının da altını çizdi.

Rus lider "Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğal gaz merkezi kurulabilir" dedi.

Petrol üretiminin bir önceki seneden daha yüksek olduğunun altını çizen Putin, Rusya'nın yerel para birimleri ile satış anlaşmalarına devam edeceğini belirtti.

Rusya'nın Kuzey Akım gaz arzını Karadeniz'e yönlendirebileceğini belirten Putin, enerji fiyatları nedeniyle Moskova'nın suçlanamayacağını dile getirdi.

GAZPROM'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Putin'in bu sözlerinden dakikalar sonra Gazprom'dan da bir açıklama geldi. Açıklamada söz konusu tesisin AB sınırına yakın bir noktada kurulabileceği bilgisine yer verildi.

Gazprom, Kuzey Akım'daki restorasyon çalışmalarının ise bir yıldan kısa süreceğinin altını çizdi.

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