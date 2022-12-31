Popocatepetl Yanardağı’nda son 1 ay içinde 35 patlama

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yayınlanan Popocatepetl Yanardağı’nın günlük faaliyet raporuna göre, yanardağda bugün yerel saatle 01.55 sıralarında bir patlama yaşanırken, son 24 saatte yanardağ ağzından 141 kez gaz ve duman çıkışı gerçekleşti. Raporda ayrıca patlamalar sonucunda yanardağ ağzından çıkarak havaya karışan küllerin rüzgarın etkisiyle kuzeydoğu yönüne doğru yayıldığı bildirilerek bu yönde yer alan Puebla ve Tlaxcala eyaletlerindeki yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşların olası kül yağışı ve yağmurla birlikte oluşabilecek çamur akıntılarına karşı önlem almaları tavsiye edildi.