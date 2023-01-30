Popocatepetl Yanardağı havadan görüntülendi Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda helikopterle incelemelerde bulunan yetkililer, yanardağ kraterinin havadan çekilen görüntülerini yayınladı. Meksika'da yer alan Popocatepetl Yanardağı'nın son günlerde artan faaliyetlerinin ardından Meksika Ulusal Sivil Koruma Koordinasyonu personeli, yanardağ üzerinde helikopterle bir araştırma uçuşu gerçekleştirdi. Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi Jeofizik Enstitüsünden uzmanların da katıldığı araştırma uçuşu sonucu, son zamanlarda görülen yoğun aktiviteye rağmen yanardağ kraterinde ciddi bir fiziksel değişimin olmadığı gözlemlendi. Havadan yapılan ölçümlere göre, kraterin derinliğinin yaklaşık 160 ila 180 metre, çapının ise 390 ila 410 metre arasında olduğu tespit edildi.