Polis şüphelenip peşine takıldı camide köşeye sıkışınca kendini patlattı!

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, bir kişinin emniyet mensuplarını görünce camiye saklanması polislerin dikkatini çekti. Polislerin camide arama yaptığı sırada şüpheli kişi üzerindeki bombayı patlattı. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 1 polis hayatını kaybetti.

Patlamanın ardından çöken caminin enkazında kalanların olduğu belirtiliyor. Görgü tanıkları ise patlama yaşandığı sırada caminin boş olduğunu kaydediyor.

"TERÖR SALDIRILARI YÜZDE 79 ARTTI"

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı. Yılın ilk 6 ayında 271 terör saldırısı gerçekleşti ve 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022'nin aynı döneminde 151 terör saldırısı gerçekleşmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.