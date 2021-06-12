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PKK/YPG’den Afrin’e saldırı! Özel hastanede tedavi gören 6 sivil öldü, 20 yaralı

PKK/YPG’den Afrin’e saldırı! Özel hastanede tedavi gören 6 sivil öldü, 20 yaralı
12.06.2021 20:31
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Hatay Valiliği'nden, "Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında Afrin'deki özel hastanede tedavi gören 6 sivil hayatını kaybetti, 20'nin üzerinde sivil yaralandı." duyurusu geldi.


Valiliği, "Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında Afrin'deki özel hastanede tedavi gören 6 sivil hayatını kaybetti, 20'nin üzerinde sivil yaralandı." açıklamasında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden örgütü unsurlarınca yapılan Grad füzesi ve top atışlarının merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Hastanede tedavi gören 6 sivil hayatını kaybetmiş, 20'nin üzerinde sivilin yaralandığı tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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