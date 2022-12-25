PKK yanlıları Paris'i yerle bir etti! Olaylar bir ülkeye daha sıçradı: Hala sessiz kalacak mısınız? İşte Fransa'nın kirli PKK sicili

Fransa'nın başkenti Paris'te PKK yandaşları, Ahmet Kaya Kültür Merkezi 3 kişinin ölmesine neden olan saldırı sonrası polisle çatıştı. Terör örgütü yanlıları ortalığı yangın yerine çevirirken bebek katili Abdullah Öcalan sloganları attılar. Öte yandan HDP'li Sezai Temelli skandal bir paylaşımda bulundu. Fransa sokaklarını yerle bir eden PKK'lılara destek vererek "Yansın" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, PKK'lı teröristlerin Paris sokaklarını ateşe verdiğini belirtip Fransa'ya "Hala sessiz kalacak mısınız?" diye sordu. Tüm bu gelişmeler dünya gündeminin birinci sırasında yer alırken Fransa'nın PKK konusundaki kirli sicili akıllara geldi.