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Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin-Tayvan krizi hakkında Biden'ı suçladı: Savaşa benzin döküyor

Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin-Tayvan krizi hakkında Biden'ı suçladı: Savaşa benzin döküyor
08.08.2022 16:48

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Dünya Ukrayna-Rusya savaşını anbean takip ederken ABD Temsilciler Heyeti Başkanı Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin ardından gözler yeni krize çevrilmişti. Bir yanda Rusya Ukrayna savaşı devam ederken bir yandan da Çin Tayvan hattında gerilim tırmanırken Pink Floyd'un solisti Roger Waters çarpıcı açıklamalarda bulundu. Waters yaşananlar ile ilgili ABD Başkanı Joe Biden’ı suçlarken “Savaşa benzin döküyor” ifadelerini kullandı.

Dünya Videoları

Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, CNN International'a Ukrayna savaşı ve Tayvan kriziyle ilgili bir röportaj verdi. Yanıtladır ile kısa sürede gündem olan Roger Waters, ABD Başkanı Joe Biden'ın savaş suçlusu olduğunu belirtti.

GİT BUNUN HAKKINDA OKU
Spiker Michael Smerconish'in Tayvan kriziyle birlikte "Çin'in küresel tehdit olduğu" yönündeki ifadelerine, "Tayvan'ı kuşatmıyorlar, Tayvan Çin'in bir parçası ve bu 1948'den beri tüm uluslararası toplum tarafından kabul edildi. Bunu bilmiyorsan yeterince okumuyorsun, git bunun hakkında oku" tepkisini verdi.

YAPMANIZ GEREKEN TARİHE BAKMAK
Daha önce Biden'ın savaş suçlusu olduğunu ifade eden Waters'ın röportajda Ukrayna savaşıyla ilgili yanıtları da gündem oldu. "Biden Ukrayna'daki savaşı kışkırtıyor. Bu büyük bir suç." ifadelerini kullandı.

"ABD neden Zelenski'yi bu korkunç savaşı sona erdirecek müzakerelere teşvik etmiyor?" sorusu yönelten Waters, spikerin "Ama işgal edilen tarafı suçluyorsunuz" tepkisine; "Yapmanız gereken tarihe bakmak" yanıtı verdi. Waters, "Yani, bu savaş, bugün başladı diyebilirsiniz, 2008'de başladı diyebilirsiniz. Neticede NATO'nun Rusya sınırlarına, Doğu Avrupa'ya dayanmasıyla ilgili" ifadelerini kullandı.

"ÇİNLİLER NÜKLEER FÜZE YERLEŞTİRİSE NE OLACAK?"
Waters, "Kurtarıcılar olarak rolümüz ne olacak?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Öyle bir rolümüz yok. Sana öneririm Michael, biraz daha okumanı ve sonra Çinliler Meksika ve Kanada'ya nükleer füzeler yerleştirirse neler olacağını anlamaya çalışmanı."

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