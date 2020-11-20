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Papa'nın mankenin müstehcen fotoğrafını beğenmesine Vatikan soruşturma başlattı

Papa'nın mankenin müstehcen fotoğrafını beğenmesine Vatikan soruşturma başlattı
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in ‘Franciscus’ kullanıcı adlı resmi Instagram hesabından geçtiğimiz günlerde Brezilyalı model Natalia Garibotto’nun müstehcen bir paylaşımını beğenmişti. Vatikan, büyük sansayon oluşturan söz konusu olaya soruşturma başlattı. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Roma'dan aktardı.


Brezilyalı ünlü model Natalia Garibotto, tribün lideri kıyafetleriyle çekilen fotoğrafının Papa'nın Instagram tarafından teyit edilen hesabından beğenildiğini doğruladı.

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GAYRİ AHLAKİ FOTOĞRAF

Halen gizemini kouyan olay, 13 Kasım Cuma günü yaşandı. Papa'nın hesabından Natalia Garibotto'nun yarı çıplak bir fotoğrafı beğenildi. Fakat takip eden gün 'like' kaldırıldı. Vatikan ise konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

GARİBOTTO: EN AZINDAN CENNETE GİDECEĞİM

Brezilyalı model ise, Papa'nın 'like'ını "En azından cennete gideceğim" kara mizahını yaparak durumu ti'ye aldı.

PAPA ÇİFT TIKLIYOR

Şaşırtan olayla ilgili konuşan Garibotto, "Annem seksi fotoğraflarımdan nefret ediyor olabilir fakat Papa çift tıklıyor" diye şaka yapmayı ihmal etmedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Papa Francis'in 7 milyondan fazla takipçisi bulunan Instagram hesabı üzerinden Brezilyalı model Natalia Garibotto'nun fotoğrafını beğenmesinin yankıları sürüyor. Brezilyalı modelin müstehcen fotoğrafına atılan 'like' ertesi gün geri alınırken, Vatikan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Katolik haber ajansı CNA'ya göre Papa Francis'in sosyal medya hesapları profesyonel bir ekip tarafından yönetildiği bilgisini paylaşırken, söz konusu fotoğrafın nasıl beğenildiğine ilişkin bir iç soruşturma başlatılğını açıkladı.

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