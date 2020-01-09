Papa Francis'ten rahibeye öpücük şartı: Isırmayacaksan öptürürüm 09.01.2020 17:45

Papa Francis, Vatikan'da bulunan seyirci salonuna yürüyüşü sırasında kendisini karşılayan kalabalığın arasından bir rahibenin, 'Papa bir öpücük!' diye seslenmesinin ardından kadına dönerek, "Isıracak mısın? Sana öpücük vereceğim ama sakin olacaksın. Isırmak yok" dedi. Rahibenin başını sallaması üzerine Papa Francis, rahibeyi öptü.

Papa Francis, Vatikan'da seyirci salonuna gidişi sırasında toplanan kalabalığın arasındaki bir rahibenin "Papa, bir öpücük!" diye seslenmesi üzerine, "Isırmak yok" diyerek karşılık verdi.

'DAHA ÖNCE ELİNİ TUTAN KADINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ'

Aziz Petrus Meydanı'nda, Hz. İsa'nın doğum sahnesini ziyaret eden Papa Francis, onu karşılamak için gelen kalabalıkla buluşmuş, bir kadının elini sertçe çekmesi üzerine tepki göstererek elini bırakması için kadının eline vurmuştu.