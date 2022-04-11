Pakistan'ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif oldu

Pakistan meclisinde yapılan oylamada muhalefet blokunun adayı Şahbaz Şerif, başbakanlığa seçildi.

Yerel basındaki haberlere göre, güvensizlik oylamasıyla görevinden düşürülen eski Başbakan İmran Han'dan boşalan koltuk için bugün mecliste oylama yapıldı.

Meclisteki oylamada, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif 174 oy aldı. Seçimleri boykot ederek istifa ettiklerini açıklayan Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden (PTI) eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi oy elde edemedi.



Meclis çoğunluk sınırı olan 172'nin üzerinde oy alan PML-N lideri Şahbaz Şerif, ülkenin yeni ve 23. Başbakanı seçildi.

Başbakanlık için aday olan İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden (PTI) eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, oylama başlamadan önce yaptığı açıklamada, bugün ulusun önünde kölelik ve kendine saygı olarak iki yol bulunduğunu vurgulayarak, seçimi boykot edip toplu olarak istifa ettiklerini söylemişti.

Kureyşi'nin açıklamasının ardından 120'nin üzerinde PTI milletvekili meclisten ayrılmıştı. Meclisten çıkan vekiller, "ithal hükümete" karşı sokaklara ineceklerini belirtmişti.

İMRAN HAN'IN PARTİSİNDEN TOPLU İSTİFA

Pakistan'da başbakanlık seçimi için toplanan mecliste İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden (PTI) eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, toplu olarak istifa ettiklerini açıkladı.



İMRAN HAN HÜKÜMETİ DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da parlamentoda dün yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

9 Nisan'da yerel saatle 11.30'da başlayan güvensizlik oylaması oturumu, dün 01.00'de sona ermişti.

Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında, Başbakan İmran Han'ın hükümeti, 174 "hayır" oyu almıştı.

TÜRKİYE DOSTU

Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanlığı görevini yürüttüğü dönemde Türkiye'nin isteği doğrultusunda FETÖ'nün okullarına karşı net bir tavır ortaya koyan Şahbaz Şerif, tüm okulların yönetimini ele almıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan her zaman övgüyle bahseden Şahbaz Şerif, Türkiye ile Pakistan arasında eşi olmayan bir kardeşlik hukukun yaşandığını söylüyor.

TÜRKİYE-PAKİSTAN İLİŞKİLERİ

İmran Han döneminde de Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler iyiydi. Ülkede yaşanan görev değişiminin Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkileri etkilemeyeceği öngörülüyor.

ŞERİF KARDEŞLER

Şahbaz Şerif, aynı zamanda Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif'in kardeşi. Navaz Şerif, halefi olarak kardeşi Şahbaz Şerif'i göstermişti.